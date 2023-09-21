ضبط 23 مخالفًا لدخولهم 3 محميات طبيعية دون تصريح

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (23) مواطناً مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول محميات طبيعية دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.