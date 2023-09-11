ضبط 25 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (25) مخالفًا لنظام البيئة، (14) مواطنًا، و(10) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (715) متنًا من الإبل، و(121) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

اعتداء على البيئة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الإجراءات النظامية طُبقت بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.