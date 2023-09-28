تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15 أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3 اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023 مصير العروسين بحريق حفل الزفاف المأساوي في العراق جامعة نجران ضمن تصنيف التايمز للجامعات لأول مرة بتاريخها سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الملك
أعلن الأمن العام أن شرطة منطقة الرياض قبضت على (3) مواطنين؛ لاتخاذهم وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Mu7ApiIeEY
— الأمن العام (@security_gov) September 27, 2023