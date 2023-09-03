ضبط 3 متسولين بالجوف أحدهم تسول أمام الإشارات المرورية

أعلن الأمن العام عن ضبط عدد من المتسولين في منطقة الجوف، ضمن جهوده المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل الوقائع

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وأضاف: كما تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر عند الإشارات المرورية.

وأردف: كما تم رصد وضبط شخص من الجنسية المصرية، يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

الإبلاغ واجب وطني

ونوه الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى رقم 999 من بقية مناطق السعودية.