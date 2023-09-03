Icon

مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين Icon أمطار وسيول وبرد في الطائف ولقطات للأجواء Icon صفقة كاراسكو تعوض عثرات الشباب السعودي Icon تحركات جديدة لمجموعة بريكس من أجل مواجهة الدولار Icon كوكب الزهرة يزين سماء السعودية فجرًا Icon الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي Icon عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا Icon الكونجرس يستعد للتصويت على عزل بايدن Icon رياضة وسياحة وسينما.. القوة الناعمة تحلق باسم السعودية إلى آفاق عالمية Icon نادي الفتح: فراس البريكان أصر على الرحيل رغم التجديد له Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 3 متسولين بالجوف أحدهم تسول أمام الإشارات المرورية

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
ضبط 3 متسولين بالجوف أحدهم تسول أمام الإشارات المرورية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام عن ضبط عدد من المتسولين في منطقة الجوف، ضمن جهوده المستمرة لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل الوقائع

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

قد يهمّك أيضاً
هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق الهدا

بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق الهدا

وأضاف: كما تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشر عند الإشارات المرورية.

وأردف: كما تم رصد وضبط شخص من الجنسية المصرية، يقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

الإبلاغ واجب وطني

ونوه الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى رقم 999 من بقية مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم