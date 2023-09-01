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تم اتخاذ الإجراءات النظامية

ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض على مواطنين؛ لترويجهما (6,438) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ضبطت في مخبأ سري داخل مركبة يقودها أحدهما على طريق الزلفي- القصيم، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

مروج في الباحة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، حيث ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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