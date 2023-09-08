ضبط 3 مروجين بالمدينة المنورة وتبوك

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)،وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.