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تمت إحالتهم للنيابة العامة

ضبط 3 مروجين بالمدينة المنورة وتبوك

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
ضبط 3 مروجين بالمدينة المنورة وتبوك
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)،وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مروج في تبوك

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة تبوك على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالجُ جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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