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أحيلوا إلى جهة الاختصاص

ضبط 3 مروجين في المدينة المنورة

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
ضبط 3 مروجين في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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