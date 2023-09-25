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جرى إحالتهم إلى النيابة العامة

ضبط 3 مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية بمكة المكرمة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
ضبط 3 مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة محافظة تربة القبض على 3 مواطنين لرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجارِ القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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