ضبط 4 مواطنين تشاجروا في مكان عام بتبوك

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أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الوجه بمنطقة تبوك قبضت على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي، إثر مشاجرة بينهم في مكان عام، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر المحتوى؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
https://x.com/security_gov/status/1707783633669353897?s=46&t=Cbw9kaCWfF9IkSp7UreSHg