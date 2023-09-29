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جاري القبض على موثق الفيديو

ضبط 4 مواطنين تشاجروا في مكان عام بتبوك

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
ضبط 4 مواطنين تشاجروا في مكان عام بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الوجه بمنطقة تبوك قبضت على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي، إثر مشاجرة بينهم في مكان عام، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ولفت إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر المحتوى؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

 

https://x.com/security_gov/status/1707783633669353897?s=46&t=Cbw9kaCWfF9IkSp7UreSHg

 

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