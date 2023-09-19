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جرى إحالتهم إلى النيابة وجهة الاختصاص

ضبط 5 أشخاص لترويج وتهريب المخدرات في جازان

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
ضبط 5 أشخاص لترويج وتهريب المخدرات في جازان
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة الدائر في منطقة جازان لترويجهم (55) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما (393) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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