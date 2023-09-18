ضبط 5 مخالفين أشعلوا النار في السودة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وهم (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق السعودية.