Icon

انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج اجتماعات بنوك مركزية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشيلي Icon عبدالله المعيوف يستعد للظهور الأول مع الاتحاد اليوم Icon لوحات ترحيبية بـ النصر في شوارع طهران Icon صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف شاغرة Icon ضبط 5 مخالفين أشعلوا النار في السودة Icon السديس: حب الوطن واجب ديني والتسامح نهج بلادنا المباركة Icon حريق يلتهم ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع Icon إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 10 مساءً Icon الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف في مختلف المجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 5 مخالفين أشعلوا النار في السودة

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
ضبط 5 مخالفين أشعلوا النار في السودة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وهم (3) مواطنين، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
الداخلية تعرض طائرة الدرون لرصد الإشعاع والمواد الكيماوية بمعرض سيتي سكيب

الداخلية تعرض طائرة الدرون لرصد الإشعاع والمواد الكيماوية بمعرض سيتي سكيب

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعلى الرقم (999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم