السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية من المتطرفين ضد المسجد الأقصى ضبط 622 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق أبراج الدوحة تكتسي باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني جماهير آرسنال تهاجم توتنهام بسبب هاري كين لقطات لجهود رجال الأمن العام في اليوم الوطني تقدم الاتفاق ضد جدة بثلاثية في الشوط الأول التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا على القادسية عروض المقاتلات الجوية فوق قصر الملك عبدالعزيز بالخرج خسارة قاتلة لـ تشيلسي ضد أستون فيلا التعادل يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 622 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.