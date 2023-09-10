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للرعي الجائر واستغلال الرواسب

ضبط 63 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
ضبط 63 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 63 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أنه تم ضبط 22 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 620 متنًا من الإبل و150 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

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وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 20 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 6 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، كما تم ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص، ومقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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