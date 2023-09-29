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ضبط 7 أشخاص جسدوا مهام رجال الأمن بشكل غير لائق

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
ضبط 7 أشخاص جسدوا مهام رجال الأمن بشكل غير لائق
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) أشخاص لتجسيدهم مهام رجال الأمن بشكل غير لائق في قالب كوميدي في محل تجاري.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إنه بالإشارة إلى محتوى مرئي متداول لأشخاص يجسدون مهام رجال الأمن بمشاهد كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم القبض عليهم وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية والتشادية وتبين بالاستدلال قيامهم بذلك بغرض زيادة عدد المشاهدات وزيادة عدد المتابعين على منصات التواصل.

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وأفاد متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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