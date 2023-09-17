ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أنه تم ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 715 متنًا من الإبل و121 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين، بالإضافة إلى 13 مخالفًا لدخولهم المحميات بدون تصريح.
كما تم ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.
وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص، ومخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (70) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/yzVcBbI22m
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 17, 2023