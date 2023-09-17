ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أنه تم ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 715 متنًا من الإبل و121 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم إلقاء القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين، بالإضافة إلى 13 مخالفًا لدخولهم المحميات بدون تصريح.

مخالفة صيد

كما تم ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص، ومخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.