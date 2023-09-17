Icon

ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث Icon بداية محبطة لـ نابولي مع جارسيا Icon سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا Icon تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بالطائف Icon سالم الدوسري يخطف نجومية الجولة السادسة Icon 284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة Icon استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي Icon المفتي يكلِّف الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء Icon غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للرعي الجائر ونقل الحطب المحلي

ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أنه تم ضبط 25 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 715 متنًا من الإبل و121 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

قد يهمّك أيضاً
وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض

وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

وتم إلقاء القبض على 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين، بالإضافة إلى 13 مخالفًا لدخولهم المحميات بدون تصريح.

مخالفة صيد

كما تم ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص، ومخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم