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للرعي الجائر واستغلال الرواسب

ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 77 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 11 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

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كما ضبطت 52 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1374 متنًا من الإبل و780 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

استغلال الرواسب

وتم إلقاء القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين، كما تم ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 4 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لتلويثه وسطًا بيئيًا.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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