ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف

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أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الطائف قبضت على 8 مواطنين، إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس إنه جرى إيقاف الـ 8 مواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار الأمن العام إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
https://x.com/security_gov/status/1705999528107626817?s=46&t=Cbw9kaCWfF9IkSp7UreSHg