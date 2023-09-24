ضبط 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية بالطائف

أعلن الأمن العام أن شرطة محافظة الطائف قبضت على 8 مواطنين، إثر مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة.

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس إنه جرى إيقاف الـ 8 مواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشار الأمن العام إلى أنه جاري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

https://x.com/security_gov/status/1705999528107626817?s=46&t=Cbw9kaCWfF9IkSp7UreSHg