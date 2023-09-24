4 مباريات غدًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع الجوازات تصدر 17676 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر الرقيب مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالمدينة المنورة وظائف شاغرة لدى شركة الفنار الحزم يسعى لاستعادة توازنه على حساب العربي وظائف شاغرة بشركة السعودية للتموين وظائف شاغرة لدى Baker Hughes في 3 مدن تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أنه تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما تم ضبط 34 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وتم ضبط 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي.
وألقت القوات القبض على 23 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم المحميات بدون تصريح.
وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (95) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/7hASP0F6iQ
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 24, 2023