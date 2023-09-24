ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 95 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أنه تم ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.

كما تم ضبط 34 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وتم ضبط 29 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي.

مخالفة صيد واستغلال رواسب

وألقت القوات القبض على 23 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم المحميات بدون تصريح.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.