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إحالة المتهمين لجهة الاختصاص والنيابة

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (4) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل الضبط

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود، لمحاولتهما تهريب (25) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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