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إحالة المتهمين لجهة الاختصاص والنيابة

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والهيروين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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تهريب القات والحشيش

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (38) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (41) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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