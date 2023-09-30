ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك فوزًا مهمًا على مضيفه الخليج بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

فارس الجنوب كان تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فاروق شافعي في الدقيقة الـ44، ثم سجل الفريق الهدف الثاني عبر المحترف الكاميروني جورج نكودو في الدقيقة الـ57.

ضمك ضد الخليج

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الجنوب 7 نقاط صعد بهم من المركز الـ16 إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الخليج عند 8 نقاط في المركز العاشر.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثامنة شهدت فوز النصر أمام الطائي بنتيجة 2-1، وتحقيق التعاون للنقاط الثلاث على حساب الحزم بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف، وفوز الهلال على الشباب بثنائية دون رد.

وفي مواجهات اليوم السبت، حقق الرياض فوزًا ثمينًا على نادي أبها بهدف دون رد، وتفوق الأخدود على الرائد بثنائية لهدف، وفاز الفتح على نادي الوحدة بخماسية لهدف، بينما تعادل الأهلي والاتفاق بدون أهداف، وفاز ضمك على الخليج بثنائية دون رد.