ضمك يتأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة ضد القيصومة

ابن حثلين يطلب مقترحات ملاك الإبل لتطوير منصة سمها خماسية النصر ضد أحد تصعد به لثمن نهائي كأس الملك لقطات من حضور ورعاية فيصل بن خالد لحفل جامعة الشمالية النفط يمحو مكاسبه بعد تعديل روسيا لقيود تصدير الوقود تشيللو تعاون مبهر بين المواهب السعودية والأمريكية إنذار أحمر لمكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً التحالف: استشهاد ضابطين من قوة الواجب المشاركة من البحرين على الحدود الجنوبية للسعودية رغم التأهل .. طلب خاص من جماهير الهلال لـ الوليد بن طلال لحظة سقوط عشرات القتلى بانفجار مستودع للوقود في قره باغ 28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها بر الأحساء لمستفيديها
تأهل الفريق الكروي الأول بنادي ضمك إلى منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه الصعب على نادي القيصومة بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات دور الـ 32.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فارس الجنوب بهدف، حيث سجل اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 32 من ركلة حرة.
وفي الشوط الثاني، سجل فارس الجنوب الهدف الثاني عبر اللاعب الجامبي أسان سيساي في الدقيقة الـ 73، ثم قلص اللاعب سلطان عبود الفارق لـ القيصومة بإحرازه هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 77.
وتأهل فارس الجنوب لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع أندية “الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال والنصر”.
شاهد أهداف مباراة #ضمك_القيصومة⤵️🏆#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/9FIezl7NJc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023