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ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك

ضمك يتأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة ضد القيصومة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
ضمك يتأهل لـ دور الـ 16 بصعوبة ضد القيصومة
المواطن - فريق التحرير

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي ضمك إلى منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه الصعب على نادي القيصومة بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات دور الـ 32.

ضمك ضد القيصومة 

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فارس الجنوب بهدف، حيث سجل اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفارس الجنوب في الدقيقة الـ 32 من ركلة حرة.

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ضمك ضد القيصومة - 2

وفي الشوط الثاني، سجل فارس الجنوب الهدف الثاني عبر اللاعب الجامبي أسان سيساي في الدقيقة الـ 73، ثم قلص اللاعب سلطان عبود الفارق لـ القيصومة بإحرازه هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 77.

وتأهل فارس الجنوب لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع أندية “الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال والنصر”.

 

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