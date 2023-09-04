ضمك يعلن رسميًا تعاقده مع طارق حامد

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أعلن نادي ضمك مساء اليوم عن تعاقده مع المصري طارق حامد قادمًا من نادي الاتحاد وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر منصة ” إكس” صورة للاعب المصري بعنوان : ” حامد محور الهرم، التاريخ جانا”.
وكان حامد انضم لنادي الاتحاد منذ صيف 2022 وحقق مع الفريق لقبين وهما دوري روشن وكأس السوبر السعودي، ورحل عن العميد بعد ضم الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.
📋 | طارق حامد محور الهرم #الفارس_المصري_ضمكاوي❤️💛 pic.twitter.com/EdxACkgqlB
— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) September 4, 2023