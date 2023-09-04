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قادمًا من نادي الاتحاد

ضمك يعلن رسميًا تعاقده مع طارق حامد

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
ضمك يعلن رسميًا تعاقده مع طارق حامد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ضمك مساء اليوم عن تعاقده مع المصري طارق حامد قادمًا من نادي الاتحاد وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر منصة ” إكس” صورة للاعب المصري بعنوان : ” حامد محور الهرم، التاريخ جانا”.

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ألقاب حامد مع الاتحاد 

وكان حامد انضم لنادي الاتحاد منذ صيف 2022 وحقق مع الفريق لقبين وهما دوري روشن وكأس السوبر السعودي، ورحل عن العميد بعد ضم الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

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