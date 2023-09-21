ضمك يُجبر الهلال على التعادل ويقدم هدية لـ الاتحاد

اكتفى نادي الهلال بالتعادل أمام ضمك بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التعادل عنوان مباراة الفريقين

وكان البرازيلي مالكوم سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، تعادل اللاعب نيكولاي ستانسيو هدف التعادل لضمك بالدقيقة الـ 68.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 17 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد الوصيف، بينما أصبح رصيد فارس الجنوب 4 نقاط في المركز الخامس عشر.