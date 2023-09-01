Icon

تأثير عدد العمالة المنزلية على استحقاق معاش الضمان Icon إعادة إنتاج رائحة عطر عمرها 3500 سنة Icon مروج الإمفيتامين في صبيا بقبضة الأمن Icon مصير حسان تمبكتي من المشاركة أمام الاتحاد Icon رسائل نادرة للملك عبدالعزيز تعمق محبته لوالده وأخواته Icon مهمات واختصاصات مجلس الاستثمار Icon وفاة مصري مختنقًا جراء سقوط 3 أسنان بقصبته الهوائية Icon حفرة قطرها 10 أمتار على القمر وناسا تكشف السر Icon القبض على أفغاني لترويجه الشبو بالمدينة المنورة Icon ضوابط تحمل الدولة لرسوم وغرامات المركبات المفقودة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقرها مجلس الوزراء

ضوابط تحمل الدولة لرسوم وغرامات المركبات المفقودة

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
ضوابط تحمل الدولة لرسوم وغرامات المركبات المفقودة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى تفاصيل قرار تحمل الدولة عمّن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، والذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023م.

ونص القرار على الآتي:

أولًا: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

ثانيًا: قيام وزارة الداخلية بالآتي:

1- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولًا) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

2- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.

3- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.

ثالثًا: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”
أخبار رئيسية

إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا...

أخبار رئيسية
مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف التعليمية
السعودية اليوم

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التربوي والتخصصي للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون
وظائف

وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

وظائف
مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي
السعودية اليوم

مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم...

السعودية اليوم
الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال
آخر الاخبار

الرباط الصليبي يُبعد تيبو كورتوا عن الريال

آخر الاخبار
تقارير

أزمة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا تضغط...

تقارير
“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على المساهمين
السوق

“تام التنموية” تحدد موعد توزيع الأرباح على...

السوق
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم