إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي رجال ألمع تحتفل باليوم الوطني برقصات تراثية وفعاليات شعبية مميزة طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية جدال تحكيمي بشأن صحة هدف النصر الثالث في الأهلي لافروف: : الغرب إمبراطورية أكاذيب رفض إعطاء روسيا ضمانات مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر مسيرة بحرية في ينبع احتفاءً باليوم الوطني فعاليات عز الوطن 2 تبهر الزوار في اليوم الوطني خياران لخلافة جيسوس في الهلال رسائل حب ووفاء من أهالي حائل في احتفالات اليوم الوطني 2023
زينت طائرات الدرونز والألعاب النارية، اليوم السبت سماء السعودية احتفاء باليوم الوطني الـ93.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، طائرات الدرونز التي احتفلت باليوم الوطني وذلك من خلال رسم العلم الوطني في السماء وسط إطلاق الألعاب النارية.
وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.
فيديو | طائرات الدرونز تزين سماء المملكة احتفاء بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93 #الإخبارية #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/gJYeM7ki1j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2023