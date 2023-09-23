طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية

زينت طائرات الدرونز والألعاب النارية، اليوم السبت سماء السعودية احتفاء باليوم الوطني الـ93.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، طائرات الدرونز التي احتفلت باليوم الوطني وذلك من خلال رسم العلم الوطني في السماء وسط إطلاق الألعاب النارية.

الاحتفال باليوم الوطني

وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.