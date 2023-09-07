تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة الدحيل القطري قريب من ضم كوتينهو التدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي يصل لـ أندرويد مودريتش: 3 أسباب جعلتني أرفض الانضمام لـ دوري روشن وجبة إفطار غريبة لأكبر دجاجة بالعالم نور الفلاح تطالب بحضانة ابنها من آل باتشينو طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تبدأ أولى رحلاتها من رابغ جون تيري ينافس مدرب ميسي السابق على تدريب الشباب شغف الطلاب خلال تعليمهم اللغة الصينية بإحدى مدارس الطائف أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
أطلق البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، أولى رحلات طائرة الأبحاث ودراسات الطقس والمناخ؛ بهدف جمع البيانات الجوية من ارتفاعات مختلفة مزودة بتقنيات حديثة ومجسات وحساسات متخصصة بقياس العناصر الجوية، وتهدف طائرة الأبحاث والدراسات إلى رفع مستوى تغطية وكفاءة عمليات الاستمطار، وبناء القدرات الداخلية، واستدامة الأعمال، ونقل وتوطين المعرفة، وخفض التكاليف المصاحبة لتشغيل الطائرات.
وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أيمن بار، أن طائرة الأبحاث بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب أقلعت في أولى رحلاتها من رابغ في دراسة بحثية على الباحة وعسير وهي معنية في المجال البحثي وتعمل على جمع البيانات الجوية كدرجات الحرارة، وسرعة الرياح، وقياس توزيع الجزئيات المائية المكونة للسحابة، والتي تستخدم للبحث العلمي قبل وبعد عمليات الاستمطار، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات في هذا المجال.
وأشار إلى أن البيانات البحثية التي تجمعها الطائرة تخضع لتحليل الفريق العلمي التابع للبرنامج، وذلك لفهم خصائص سحب المنطقة، والطرق المثلى لعملية استمطار هذه الأنواع من السحب، ورفع جودة، وكفاءة عمليات الاستمطار، وزيادة نسبة الهاطل المطري.
يذكر أن طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تأتي ضمن مجموعة من الطائرات التابعة للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، والتي تتضمن 4 طائرات لعمليات الاستمطار، وطائرة للأبحاث والدراسات.
🔴عاجل:
طائرة الأبحاث ودراسات الطقس تبدأ رحلاتها على أجواء المملكة.. وللتفاصيل ⤵️https://t.co/DYSuTKpnqq#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/4ayFhcBIhR
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 7, 2023