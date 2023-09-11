طائرة سويسرية تهبط بإسبانيا دون أمتعة الركاب

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أفادت وسائل إعلام، أن طائرة سويسرية كانت متجهة من زيوريخ إلى بيلباو في إسبانيا السبت، وصلت من دون أمتعة الركاب، في واقعة فاجأت هؤلاء، فيما عزت الخطوط الجوية السويسرية ما حدث إلى نقص عدد الموظفين في المطار.
ولفتت صحيفة بليك اليومية إلى أن ركاب الرحلة التابعة للخطوط الجوية السويسرية والمتجهة إلى المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، انتظروا لأكثر من ساعتين مساء السبت أمام الحزام الناقل الذي توضع عليه الحقائب، لكن من دون جدوى.
وقال الناطق باسم الخطوط الجوية السويسرية كافين أمبالام: إن الطائرة التي تعمل لصالح شركة الطيران إديلويس أقلعت مع 111 راكبًا ومن دون أي أمتعة على متنها.