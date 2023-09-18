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أسفرت عن مقتل طفلة على الأرض

طائر صغير يحول طائرة استعراض إيطالية لكتلة لهب

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
طائر صغير يحول طائرة استعراض إيطالية لكتلة لهب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسقوط طائرة استعراض عسكرية إيطالية؛ مما أدي إلى صعود كرة من النار في الهواء.

تفاصيل الحادث

وأظهر مقطع مصور خاص بالتحطم، 9 طائرات في شكلين ضيقين على شكل حرف في (بالأبجدية الإنجليزية)، قبل أن تسقط إحدى الطائرات وتتحطم.

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وفتحت القوات الجوية الإيطالية تحقيقًا حول ما إذا كانت قد اصطدمت بالطيور قبل سقوطها بالقرب من المطار؛ ما أسفر عن مقتل طفلة على الأرض.

وكانت الطفلة، 5 سنوات، تستقل مع عائلتها سيارة بالقرب من محيط المطار القريب من مدينة تورينو شمال إيطاليا عندما سقطت الطائرة بعد ظهر السبت، واشتعلت فيها النيران.

وأفاد مسؤولو المستشفى بأن والدة الفتاة وشقيقها الأكبر لا يزالان في المستشفى لتلقي العلاج من الحروق بينما غادر الأب المستشفى يوم الأحد.

وأبان الفيديو الطيار– الرائد أوسكار ديل دو– يقفز بالمظلة قبل وقت قصير من سقوط الطائرة داخل سياج المطار، حيث أصيب بحروق.

وأفادت القوات الجوية بأن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، لكنها أشارت إلى أن إحدى الفرضيات تشير إلى أن الطائرة اصطدمت بطائر أثناء الإقلاع، وهو ما يحقق بشأنه الادعاء الإيطالي أيضًا.

وكان سرب فريتشي تريكولوري، الفريق الإيطالي الأول من طياري الاستعراضات، يستعد لعرض جوي سيقام يوم الأحد ضمن الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس القوات الجوية الإيطالية.

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