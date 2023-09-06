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رواد مواقع التواصل أشادوا بموهبته

طارق السهلي معلم يخطف الأنظار بأعماله الفنية على السبورة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
طارق السهلي معلم يخطف الأنظار بأعماله الفنية على السبورة
المواطن - فريق التحرير

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خطف المعلم طارق السهلي الأنظار بأعماله الفنية على السبورة المدرسية، بإحدى مدارس المدينة المنورة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لقطات مبدعة للمعلم طارق السهلي وهو يرسم ويحول السبورة إلى لوحة فنية.

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وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصة إكس، وسط تفاعل وإشادة من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

 

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