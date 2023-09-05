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بعد انضمامه إلى ضمك

طارق حامد: سعيد بتجربتي مع الاتحاد

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
طارق حامد: سعيد بتجربتي مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وجه النجم المصري طارق حامد، رسالة إلى الجماهير الاتحادية، بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طارق حامد يشكر الاتحاد

وقال طارق حامد: “كل الشكر والتقدير والامتنان لنادى الاتحاد.. سعيد جدًا بتجربتي هنا، وبما حققته مع الفريق؛ وبتمني كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات القادمة إن شاء الله”.

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وتابع النجم المصري رسالته عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الثلاثاء: “شكرًا أخي أنمار الحائلي، شكرًا أخي أحمد الكعكي.. وكل الشكر والحب لجمهور الاتحاد في كل مكان”.

طارق حامد أمام الصفاقسي
طارق – المصدر @UAFAAC

وأعلن نادي ضمك بالأمس عن تعاقده رسميًا مع طارق حامد، حيث نشر مقطع فيديو يضم أبرز اللقطات في مسيرة اللاعب داخل المستطيل الأخضر، وعلق قائلًا: “التاريخ جانا”، دون الكشف عن مدة التعاقد.

وخرج طارق حامد من حسابات الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، بعد التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يتم الإعلان عن رحيله بالأمس.

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

ضمك بدوري روشن

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، من التعادل في 3 مباريات، والخسارة مرتين، ولم ينجح في تحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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