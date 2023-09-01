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ضمن منافسات الجولة الخامسة

طاقم تحكيم غواتيمالي لمباراة الهلال والاتحاد

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
طاقم تحكيم غواتيمالي لمباراة الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ماريو إسكوبار يقود الكلاسيكو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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ويقود طاقم تحكيم غواتيمالي بقيادة ماريو إسكوبار مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ويُساعده لويس فينتورا وهامبرتو بانجوج، الحكم الرابع عبدالله الحربي، الباراغوياني إيليس ميرليس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

الاتحاد ضد الهلال

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد

ويتوقع أن يبدأ العميد مباراة الهلال والاتحاد بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما، وعبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد اليوم
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الهلال السعودي
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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