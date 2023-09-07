طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لغرق شاب بشكل مأساوي، بعد أن دفعه طاقم عبارة كانت على وشك مغادرة ميناء بيرايوس القريب من العاصمة اليونانية أثينا.

حاول الراكب الصعود

وأظهر الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام يونانية، محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود، فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك، ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.

ووقع الحادث بينما كانت العبارة بلو هورايزون على وشك مغادرة ميناء بيرايوس إلى مدينة هيراكليون في جزيرة كريت، وفق موقع غريك ريبورتر.

اختفى أثره تمامًا

ويظهر الفيديو الضحية، ويدعى أنتونيس كاريوتيس (36 عامًا)، وقد ابتلعته المياه حيث اختفى أثره تمامًا بمجرد سقوطه، وسط فوران المياه بسبب محركات العبارة على ما يبدو.

وتم العثور على جثته في وقت لاحق، والقبض على قبطان العبارة وأفراد طاقمها، على أن يتم تقديمهم للمحاكمة.

ويبدو من الموقف أن الضحية ربما لم تكن لديه تذكرة للصعود، أو أنه تأخر عن موعد المغادرة.