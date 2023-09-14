أعلن الراقي، مساء اليوم الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد التعاون، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وتتوافر تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون عبر موقع تذاكر النادي الأهلي، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 20 ريالًا، و50 ريالًا للممتاز، وجاء سعر المنصة الفضية 300 ريال، فيما وصل سعر المنصة الذهبية إلى 500 ريال.

الفريقان في دوري روشن

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز ضد التعاون، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة الثقيلة أمام الفتح بنتيجة 5\1 في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يأمل سكري القصيم لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وحصد نقاط مباراة الأهلي ضد التعاون، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والانفراد بالصدارة.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل التعاون الوصافة بـ13 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.