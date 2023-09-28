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ضمن منافسات الجولة الثامنة

طرح تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
طرح تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الحزم ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، على ملعب نادي الحزم في الرس.

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وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن طرح تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون، موضحًا أنها متوفرة عبر موقع alhazim.evento، وحفز الجماهير من أجل الحضور لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون
طرح تذاكر المباراة – المصدر @alhazem_fc

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مباراة الغد، بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد التأهل لدور الـ16 بكأس الملك.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @alhazem_fc

على الجانب الآخر، يأمل سكري القصيم بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الحزم ضد التعاون غدًا، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة الترتيب.

وقبل مباراة الغد، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.

التعاون
لاعبو الفريق

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