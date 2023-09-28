أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون

ومن المقرر أن تُقام مباراة الحزم ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، على ملعب نادي الحزم في الرس.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن طرح تذاكر مباراة الحزم ضد التعاون، موضحًا أنها متوفرة عبر موقع alhazim.evento، وحفز الجماهير من أجل الحضور لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مباراة الغد، بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد التأهل لدور الـ16 بكأس الملك.

على الجانب الآخر، يأمل سكري القصيم بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الحزم ضد التعاون غدًا، أملًا في تعثر المنافسين وخطف صدارة الترتيب.

وقبل مباراة الغد، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد التعاون في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر.