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في كأس خادم الحرمين الشريفين

طرح تذاكر مباراة العين ضد الأهلي

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٩ مساءً
طرح تذاكر مباراة العين ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي العين، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة العين ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024.

تذاكر مباراة العين ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة العين ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، عند الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأشار نادي العين إلى أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الأهلي المقبلة، متوفرة عبر الموقع الإلكتروني e-ticket، ووصل سعر الدرجة الموجة إلى 180 ريالاً، فيما بلغ سعر المنصة 400 ريال.

مباراة العين ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @alain_ksa

الفريقان يسعيان للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق مفاجأة بالإطاحة بالأهلي من دور الـ32، من أجل استكمال مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نادي العين السعودي
لاعبو العين – المصدر @alain_ksa

على الجانب الآخر، يأمل الراقي بقيادة ماتياس يايسله في تحقيق الفوز بمباراة العين ضد الأهلي، والتأهل إلى الدور التالي، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد النصر في دوري روشن السعودي، والابتعاد عن المربع الذهبي.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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