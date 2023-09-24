أعلن نادي العين، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة العين ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023\ 2024.

تذاكر مباراة العين ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة العين ضد الأهلي على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، عند الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار نادي العين إلى أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الأهلي المقبلة، متوفرة عبر الموقع الإلكتروني e-ticket، ووصل سعر الدرجة الموجة إلى 180 ريالاً، فيما بلغ سعر المنصة 400 ريال.

الفريقان يسعيان للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق مفاجأة بالإطاحة بالأهلي من دور الـ32، من أجل استكمال مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الجانب الآخر، يأمل الراقي بقيادة ماتياس يايسله في تحقيق الفوز بمباراة العين ضد الأهلي، والتأهل إلى الدور التالي، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد النصر في دوري روشن السعودي، والابتعاد عن المربع الذهبي.