طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد لعرض لوحات إلكترونية مميزة عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 – اختيار المرور.

4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.