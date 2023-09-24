طرح لوحات مميزة اليوم بمناسبة اليوم الوطني

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد لعرض لوحات إلكترونية مميزة عبر منصة أبشر احتفاءً باليوم الوطني الـ 93، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.