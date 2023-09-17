طرح لوحات مميزة اليوم و4 خطوات للتسجيل

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء لوحات مميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات هي:
ـ الدخول على منصة أبشر .
ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.