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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات هي:

  1.  الدخول على منصة أبشر.
  2.  اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
  3.  اختيار المرور.
  4.  اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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