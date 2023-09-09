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4 خطوات للوصول للخدمة

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة.

موعد طرح مزاد اللوحات المميزة

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

المرور

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