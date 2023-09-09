تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا بسبب الزلزال الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم سقوط أكثر من ألف قتيل حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر بنيويورك طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا الهلاليون: مطلبنا نقل مباراة الرياض لدرة الملاعب اعتماد ترقية 118 موظفاً وموظفة بجامعة القصيم 200 مستفيد بجمعية البر بالشرقية يوقعون عقود توظيف مدعومة بالتدريب إطلاق منظومة الربط والتكامل التقني بين الأمر بالمعروف وتقويم التعليم بروتوكول بين السعودية وأمريكا لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 ـ اختيار المرور.
4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.