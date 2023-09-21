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تعكس ابتهاج المحافظة بالمناسبة

طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93
المواطن - واس

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أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ”93″ من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.

لوحات وطنية

‏‎وهيأت البلدية الشوارع وركبت اللوحات الوطنية على الطرقات والشاشات وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.

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