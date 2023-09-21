طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية مزرعة نموذجية لزراعة ما يقارب 2000 شجرة بُن بنجران وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية في الرائد ويصعد للوصافة
أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ”93″ من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.
وهيأت البلدية الشوارع وركبت اللوحات الوطنية على الطرقات والشاشات وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.