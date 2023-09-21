طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

أكملت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ”93″ من خلال تزيين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.

لوحات وطنية

‏‎وهيأت البلدية الشوارع وركبت اللوحات الوطنية على الطرقات والشاشات وزينت الأعمدة والحدائق بالأعلام والصور التى تعكس ابتهاج المحافظة بهذا اليوم العزيز والغالي على قلوب الجميع.