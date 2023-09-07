Icon

لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع Icon هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية Icon البريطانيون يشهدون أسوأ انخفاض في المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي Icon 3 خطوات للإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر أبشر Icon الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا Icon مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة Icon القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس Icon تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا Icon القبض على شخصين روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة بمكة المكرمة Icon نيابة عن محمد بن سلمان .. نائب أمير مكة يتوج الفائزين في الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر نظام نور

طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح معلم الرياضيات عبدالله السلطان، طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية.

العمل التطوعي

وقال السلطان في منشور عبر منصة إكس: إن مدير المدرسة يقوم بتفويض صلاحيات العمل التطوعي لرائد النشاط أو لمعلم ليكون منسقًا للتطوع عبر حسابه في نظام نور.

قد يهمّك أيضاً
الشباب يتعاقد رسميًّا مع كاراسكو حتى 2026

الشباب يتعاقد رسميًّا مع كاراسكو حتى 2026

القبض على شخصين اعتديا على آخر قبل عام

القبض على شخصين اعتديا على آخر قبل عام

توزيع الطلاب

وتابع: ويقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بتوزيع الطلاب على مرشدين أكاديميين– معلمين، ثم يقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بإضافة الفرص التطوعية، ويقوم المرشد الأكاديمي برصد ساعات التطوع لطلابه.

ولفت السلطان إلى أنه يمكن لرائد النشاط/ منسق التطوع رصد ساعات التطوع للطلاب مباشرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
الرياضة

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز...

الرياضة
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
السعودية اليوم

30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود...

السعودية اليوم
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
العالم

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة...

العالم
رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب
الرياضة

رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد...

الرياضة
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء...

السعودية اليوم
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

السعودية اليوم
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
السعودية اليوم

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
أخبار أمنية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان...

أخبار أمنية