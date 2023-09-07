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أوضح معلم الرياضيات عبدالله السلطان، طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية.
وقال السلطان في منشور عبر منصة إكس: إن مدير المدرسة يقوم بتفويض صلاحيات العمل التطوعي لرائد النشاط أو لمعلم ليكون منسقًا للتطوع عبر حسابه في نظام نور.
وتابع: ويقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بتوزيع الطلاب على مرشدين أكاديميين– معلمين، ثم يقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بإضافة الفرص التطوعية، ويقوم المرشد الأكاديمي برصد ساعات التطوع لطلابه.
ولفت السلطان إلى أنه يمكن لرائد النشاط/ منسق التطوع رصد ساعات التطوع للطلاب مباشرة.
طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب و الطالبات في #مسارات_الثانوية
🔹يقوم مدير المدرسة بتفويض صلاحيات العمل التطوعي لرائد النشاط أو لمعلم ليكون منسقاً للتطوع عبر حسابه في #نظام_نور .
🔹يقوم رائد النشاط/ منسق التطوع بتوزيع الطلاب على مرشدين أكاديميين (معلمين)
🔹يقوم رائد… pic.twitter.com/tVJ9TAcQaq
— عبدالله السلطان (@3bdAllah_Sultan) September 7, 2023