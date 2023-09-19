طريقة اكتشاف التخفيضات الوهمية

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أوضحت وزارة التجارة أنه بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”، وذلك تزامناً مع تخفيضات اليوم الوطني.
وأكدت وزارة التجارة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ في حال وجود مخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900.