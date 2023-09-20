طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس

يتمتع نظام فارس الإلكتروني بأهمية كبيرة لدى المعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، بفضل ما يقدّمه من خدمات مهمة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة وتوفير الوقت والجهد وتنفيذ الطلبات والأوامر بكل سهولة ويسر.

ويمكن من خلال نظام فارس تقديم طلب الحصول على ترقية المعلمين عبر الخطوات التالية:

الخطوات

فتح رابط منصة فارس الخدمة الذاتية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.

النقر على خيار تسجيل الدخول.

التوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة.

اختيار تبويب الخدمة الذاتية للترقية للمعلمين.

قبول طلب الترشيح.

الضغط على إضافة.

الضغط على نعم أوافق عند الاطلاع على الإقرار وقبول الترشيح.

في الصفحة المنسدلة نضغط التالي.

وفي الصفحة التالية ننزل للأسفل ونضغط تنفيذ.

الاستعلام عن الترقية

كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في:

فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس وتسجيل الدخول.

الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.

الضغط على خانة ترقية الخدمة الذاتية.

الضغط على خانة قرار التحديث.

سيعرض تفاصيل الترقية سواء جرى قبولها أو رفضها.