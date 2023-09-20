Icon

كويكب يصطدم بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية Icon وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس Icon خالد بن سلمان لوفد صنعاء: السعودية حريصة على التوصل لحل سياسي شامل Icon القصة الكاملة لعملية أذربيجان العسكرية في قرة باغ وأول رد أمريكي Icon طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس Icon أثر نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة على القطاع العقاري Icon لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ Icon صاعقة تضرب شخصين في المكسيك بفارق ثوانٍ Icon مقتل 5 من الشرطة في هجوم مسلح بنيجيريا Icon إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خلال 10 خطوات

طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يتمتع نظام فارس الإلكتروني بأهمية كبيرة لدى المعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، بفضل ما يقدّمه من خدمات مهمة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة وتوفير الوقت والجهد وتنفيذ الطلبات والأوامر بكل سهولة ويسر.

ويمكن من خلال نظام فارس تقديم طلب الحصول على ترقية المعلمين عبر الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع

جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

الخطوات

  • فتح رابط منصة فارس الخدمة الذاتية.
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانة المخصصة.
  • النقر على خيار تسجيل الدخول.
  • التوجه إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة.
  • اختيار تبويب الخدمة الذاتية للترقية للمعلمين.
  • قبول طلب الترشيح.
  • الضغط على إضافة.
  • الضغط على نعم أوافق عند الاطلاع على الإقرار وقبول الترشيح.
  • في الصفحة المنسدلة نضغط التالي.
  • وفي الصفحة التالية ننزل للأسفل ونضغط تنفيذ.

الاستعلام عن الترقية

كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في:

  • فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس وتسجيل الدخول.
  • الدخول إلى الخدمة الذاتية للموظف.
  • الضغط على خانة ترقية الخدمة الذاتية.
  • الضغط على خانة قرار التحديث.
  • سيعرض تفاصيل الترقية سواء جرى قبولها أو رفضها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
صحة وطب‎

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

صحة وطب‎
مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية
العالم

مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

العالم
أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً
السعودية اليوم

أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات...

السعودية اليوم
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
الرياضة

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الرياضة
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
السوق

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة...

السوق