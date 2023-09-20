كويكب يصطدم بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس خالد بن سلمان لوفد صنعاء: السعودية حريصة على التوصل لحل سياسي شامل القصة الكاملة لعملية أذربيجان العسكرية في قرة باغ وأول رد أمريكي طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس أثر نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة على القطاع العقاري لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ صاعقة تضرب شخصين في المكسيك بفارق ثوانٍ مقتل 5 من الشرطة في هجوم مسلح بنيجيريا إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري
يتمتع نظام فارس الإلكتروني بأهمية كبيرة لدى المعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، بفضل ما يقدّمه من خدمات مهمة إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الانتقال لمقر الإدارة وتوفير الوقت والجهد وتنفيذ الطلبات والأوامر بكل سهولة ويسر.
ويمكن من خلال نظام فارس تقديم طلب الحصول على ترقية المعلمين عبر الخطوات التالية:
كما يستطيع المستفيد من نظام فارس الاستعلام عن الترقية الخاصة به، ويمكن ذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تتمثل في:
فيديو هام للمعلمين والمعلمات:
طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس (نقلاً للفائدة)👇 https://t.co/gPWXxKhrk8 pic.twitter.com/NemnqmRrv6
— عماد الشريف (@3madAlshareef) September 19, 2023