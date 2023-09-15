طريقة جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية في المخ

تمكن فريق متعدد التخصصات من الباحثين في جامعة نوتنغهام، بقيادة كلية الصيدلة، من اكتشاف طريقة جديدة لاستهداف والقضاء على الخلايا السرطانية في أورام المخ التي يصعب علاجها باستخدام جزيئات مشحونة كهربائيًّا لتحفيز التدمير الذاتي، التي يمكن تطويرها إلى علاج بالرذاذ يستخدم أثناء الجراحة، بحسب ورقة بحثية نشرت أمس في مجلة تكنولوجيا النانو الطبيعة.

الورم الأرومي الدبقي

وبحسب مجلة تكنولوجيا النانو الطبيعة، انصبت جهود الباحثين على خلايا الورم الأرومي الدبقي، وهو شكل أحد أنواع السرطان الذي ظل لفترة طويلة يقاوم العلاج الفعال.

ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للورم الأرومي الدبقي 6.8% فقط.