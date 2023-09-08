طعم المندي ألذ في جدة من الرياض لسبب غريب

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كشف الشيف مهند النعيم سر تميز طعم المندي في جدة عن الرياض.
وقال النعيم خلال لقائه مع بودكاست مربع عبر قناة ثمانية: إن طعم المندي ألذ في جدة من الرياض، بسبب ارتفاع الرياض عن سطح البحر بمسافة 640 مترًا تقريبًا؛ مما يجعل اللحم المتواجد في جدة يحافظ على طعم البروتين الموجود فيه.
وأشار النعيم إلى أن وضع المندي في برميل وتسويته تحت الأرض يجعل طعمه ألذ من الذي يتم تسويته على مسافة مرتفعة فوق سطح البحر، وأكد على أن اللحم الذي يتم طبخه في الكهوف أو الدحول التي تكون على البحر نفسه يمكن تسوية المندي فيها بكامل خواصه وبروتينه خلال ٥ دقائق فقط، حيث إنه كلما زاد الضغط الجوي يؤدي ذلك لتسوية اللحم بشكل أسرع وأفضل.
أما عن البيتزا، فكشف الشيف مهند النعيم أن أصلها يرجع إلى العرب وأنها لم تكن موجودة قبل وجود المسلمين في أوروبا، وأكد على أن العرب هم من طوروا البيتزا في أشكال مختلفة مثل الفطائر وغيرها، وأن دخول الرغيف العربي جاء بدخول المخبز العربي الفلات ويرجع أساسه إلى بلاد المغول من شجرة كبيرة اسمها التفتون.
ولفت إلى أن الرغيف العربي تطور بواسطة العراقيين، حيث أصبح الخبز العراقي هو الأشهر؛ فهو يجمع كل أنواع الخبز الموجودة مثل خبز الشراك الأردني وأنواع الخبز السوري وغيرها.
هل تتفق مع الشيف مهند النعيم الذي يرى بأن المندي في جدة ألذّ وأفضل من الرياض؟ 🥩 🙄
أحدث حلقات #بودكاست_مربع.https://t.co/pAdhWXaWRl pic.twitter.com/720AWEHWyG
— ثمانية (@thmanyah) September 7, 2023