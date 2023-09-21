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تزوجت بشاب من خارج الوسط الفني

طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صور حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى عدنان، صاحبة دور الطفلة سو بمسلسل الكبير أوي، على شاب من خارج الوسط الفني، وتفاجأ متابعون بخبر زواجها، وتقدمها في السن عن آخر ظهور لها في مسلسل الكبير أوي، بطولة الفنان أحمد مكي.

زفاف ليلى عدنان

وظهرت ليلى عدنان في صور حفل زفافها، مرتدية فستانًا أنيقًا مكشوف الأكتاف، واضعة ميك أب بالألوان الترابية، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى، كما ارتدت ليلى عدنان إكسسوارات باللون الفضي.

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واحتفلت ليلى عدنان، بحفل زفافها بحضور الأقارب والأصدقاء داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسيطرت مشاعر الفرحة والبهجة على الأجواء، ونالت صور الفنانة ليلى عدنان، إعجاب عدد كبير من المتابعين.

الفنانة الشابة ليلى عدنان هي من مواليد 14 مارس عام 2000، وتبلغ من عمرها 23 عامًا، ودخلت ليلى عدنان في مجال التمثيل منذ صغرها بعمر 13 عامًا، وشاركت في مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي.

أعمال ليلى عدنان

وخطفت ليلى عدنان أنظار الجمهور بطباعها المشاكسة وبخفة دمها وملامحها البريئة الصغيرة، كما شاركت ليلى عدنان في مجموعة مسلسلات وهي: شارع عبدالعزيز، ونور مريم.

كذلك شاركت الفنانة ليلى عدنان، في فيلم بنات العم بطولة الفنان أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، مع ظهورها في مسلسل “على كف عفريت” بطولة خالد الصاوي.

وأيضًا شاركت في مسلسل قلوب وفيلم نوارة وبنات خارقات ومسلسل الشريط الأحمر، وعام 2019 شاركت في مسلسل شبر ميه وبلا دليل.

وكانت آخر أعمال الفنانة ليلى عدنان، عام 2021، في مسلسل حي السيدة زينب بطولة الفنانة سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.

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