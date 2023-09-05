طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول

تحدى طفل أمريكي ولد بوزن نصف كيلوجرام فقط، التوقعات، إذ تعافى بشكل لا يصدق ونطق أول كلمة له بعد عام من ولادته، وبدأ جسمه بالنمو شيئًا فشيئًا.

أكمل عامه الأول

ولد إيلي جيمس، البالغ من العمر عامًا واحدًا، قبل موعد ولادته في مارس من سنة 2022، وتوقع الأطباء أنه لن ينجو من الموت بسبب وزنه الذي لم يتجاوز 500 جرام.

ولم يتوقع والدا الطفل، بالوما وأليسار أغيلار، أن يكبر ابنهما وينمو نموًّا طبيعيًّا بهذه الطريقة، لدرجة أنه بدأ بالمشي ونطق أول كلمة له بعد عام واحد فقط.

وعلى الرغم من أنه أصغر قليلًا من معظم الأطفال الذين يبلغون من العمر عامًا واحدًا، فإنه يلحق بالركب بسرعة كبيرة.

وذكرت والدة الطفل، بالوما، أن العلامة الوحيدة لبداية حياة إيلي الصعبة ظهور ندوب صغيرة على جسده، وقد اختفت هذه الندوب، وهو يتمتع بصحة جيدة.

ووفقًا لبالوما، فإن الأطباء حذروا من أن إيلي قد يصاب بإعاقات، إذا بقي على قيد الحياة، إلا أن ذلك لم يحدث لحسن الحظ.

وبحسب الأطباء فإن حليب الثدي كان أحد مفاتيح بقاء الطفل على قيد الحياة، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني.