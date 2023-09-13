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تستخدم لتطعيم حيوانات بالمزرعة

طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الأطباء في شمال شرق بيرو أنقذوا حياة طفل عمره عامان بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.

قطع معدنية

وذكر الطبيب إفراين سالاسار عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، (وأدركنا) أنها كانت في الحقيقة إبرا.

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وقالت وسائل إعلام إن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

حياته ليست في خطر

ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومترًا من العاصمة ليما.

وقالت والدته ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك، وحياته ليست في خطر بعد الجراحة، بحسب وسائل الإعلام.

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