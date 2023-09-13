طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه

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كشفت تقارير إعلامية أن الأطباء في شمال شرق بيرو أنقذوا حياة طفل عمره عامان بعد أن ابتلع ثماني إبر حقن وهو يلعب.
وذكر الطبيب إفراين سالاسار عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، (وأدركنا) أنها كانت في الحقيقة إبرا.
وقالت وسائل إعلام إن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.
ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومترًا من العاصمة ليما.
وقالت والدته ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك، وحياته ليست في خطر بعد الجراحة، بحسب وسائل الإعلام.